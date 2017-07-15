«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: в продажу поступили дополнительные билеты

В продажу на матч первого тура РФПЛ сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» поступили дополнительные билеты стоимостью в 100 и 200 рублей.
«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» информирует о реализации мест в секторах № 8 и № 12, ранее закрытых для продажи. Решение принято делегатом матча от РФПЛ Юрием Мишиным.
Билеты будут продаваться в кассах Стадиона имени Ленина завтра, 16 июля 2017 года. Начало продаж — 11:00 по местному времени. Цены на билеты — 100 рублей в сектор № 8, 100 и 200 рублей в сектор № 12», — информирует сайт клуба.
На матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты