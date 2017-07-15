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Авдонченко: эпизод тянул на предупреждение, если бы у Л. Адриано не было жёлтой

15 июля 2017, суббота. 11:51. Футбол

Экс-арбитр ФИФА, инспектор женского футбола Наталья Авдонченко разобрала эпизод в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1, доп. время), в котором нападающий красно-белых Луис Адриано, у которого на тот момент была жёлтая карточка, ударил хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.

«С точки зрения духа игры Безбородов поступил правильно, оставив Луиса Адриано на поле. Когда мы обучаем молодых судей, то говорим им, что если игрок заслуживает второй жёлтой карточки, то она должна быть на несколько градусов выше первой. Это удаление, команда остаётся вдесятером, это серьёзный шаг. Вторая карточка должна быть железобетонной. В этом эпизоде она оранжевая. И с точки зрения судейства в таких ситуациях рекомендуется уходить на понижение и не ломать игру. Но если бы у Адриано не было до этого жёлтой, эпизод, конечно, тянул на предупреждение. Было видно, что он не просто упал и лежал, а провоцировал. Хорошо, не произошло драки. По духу игры Безбородов сто процентов прав.

Был момент, когда он не дал фол за срыв атаки в начале матча. Может, его смутило время. В остальных эпизодах он принимал верные решения», — сказала Авдонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

А. Егоров: не думаю, что эпизод с Адриано повлиял на исход матча за Суперкубок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Владислав Безбородов Луис Адриано Футбольное судейство
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
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