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Слуцкий: сегодня у меня очень волнительный день — первый матч в «Халле»

15 июля 2017, суббота. 11:58. Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от контрольного матча с «Оксфорд Юнайтед» (15 июля).

«Сегодня у меня очень волнительный день — «Халл» проведёт первый матч. Тем не менее, самое главное — это физическое состояние игроков. Чтобы не перенагружать их, большинству футболистов будет предоставлено по 45 минут. Все игроки готовы выйти на поле, травмированных нет.

Состав будет комбинацией всех возрастов: опытные игроки, молодые, футболисты из юношеской команды. Мы не сможем понять уровень более молодых игроков, если не будем выпускать их на поле. Подобные игры — хороший шанс сделать это, так что каждый получит шанс", — цитирует Слуцкого сайт «Халла».

Шатов: со Слуцким я бы ещё поработал
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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