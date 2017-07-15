Слуцкий: сегодня у меня очень волнительный день — первый матч в «Халле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от контрольного матча с «Оксфорд Юнайтед» (15 июля).
«Сегодня у меня очень волнительный день — «Халл» проведёт первый матч. Тем не менее, самое главное — это физическое состояние игроков. Чтобы не перенагружать их, большинству футболистов будет предоставлено по 45 минут. Все игроки готовы выйти на поле, травмированных нет.
Состав будет комбинацией всех возрастов: опытные игроки, молодые, футболисты из юношеской команды. Мы не сможем понять уровень более молодых игроков, если не будем выпускать их на поле. Подобные игры — хороший шанс сделать это, так что каждый получит шанс", — цитирует Слуцкого сайт «Халла».