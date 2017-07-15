«Милан» хочет взять Саншеша у «Баварии» в аренду с возможностью выкупа

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш находится в сфере интересов «Милана». Как сообщает Football Italia со ссылкой на Record, итальянский клуб хочет арендовать 19-летнего португальца на два года за € 7 млн с возможностью выкупа в 2019 году за € 40 млн.
Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.
В последнее время СМИ неоднократно предполагали, что Саншеш в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
В составе мюнхенской команды хавбек провёл 25 матчей.
Хёнесс: я за то, чтобы «Бавария» дала шанс Саншешу ещё в одном сезоне