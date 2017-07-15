Варюшин: Безбородов наделал приличных ошибок, отработал на троечку

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 ДВ).
«Безбородов вообще по матчу наделал приличных ошибок. Мог и пенальти назначать в ворота «Локомотива». В общем, отработал на троечку.
Касательно эпизода с Луисом Адриано – Безбородов сразу должен был давать вторую карточку, тут вопросов нет, бразилец завалил Тарасова и наступил на него. Я бы Адриано удалил без колебаний. Но у нас сейчас всё ближе к Европе, Безбородов не стал ломать игру. Это мы с вами по экрану смотрим, а судья там, может, у него были предпосылки, чтобы не удалять Адриано. Нельзя затрагивать этот эпизод отдельно, тут надо рассматривать его в комплексе», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.