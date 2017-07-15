Уолкер: я пришёл в «Манчестер Сити» за трофеями

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился впечатлениями от перехода из «Тоттенхэм Хотспур» в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит £ 50 млн (около € 56,6 млн).
«Учитывая то, что „Ман Сити“ является очень большим клубом, нам нужно будет выигрывать трофеи. Именно за этим я сюда и пришел, потому что пока я не могу похвастать большим количеством титулов.
«Тоттенхэм» — отличный клуб, он помог мне достичь нынешнего уровня. Я многому научился, особенно под руководством Маурисио Почеттино. Но нужно двигаться дальше", — цитирует Уолкера сайт «Ман Сити».
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