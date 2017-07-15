Лингард: Лукаку и Линделёф уже очень хорошо адаптировались в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отметил, что новички манкунианцев Ромелу Лукаку и Виктор Нильссон-Линделёф уже адаптировались к новой команде.
«Они уже очень хорошо адаптировались. Влиться в состав „МЮ“ легко, потому что в команде царит замечательная атмосфера.
Ромелу чувствует себя здесь как дома. Все в команде знают, как много он забивает и на что способен. Думаю, Лукаку доставит защитникам много проблем в этом сезоне. У него потрясающий атлетизм, я вижу это на каждой тренировке», — цитирует Лингарда Sportsmole.
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