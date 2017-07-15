«Ювентус» после продажи Бонуччи в «Милан» намерен приобрести Папастатопулоса

«Ювентус» нацелился на защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса. Как сообщает интернет-издание Goal, именно 29-летний грек стал приоритетной целью для «старой синьоры» после продажи Леонардо Бонуччи в «Милан» за € 42 млн.
В то же время сообщается, что немецкий клуб не заинтересован в расставании с Папастатопулосом, которого в июне сватали в «Челси» и «Арсенал».
За «Боруссию» защитник сборной Греции выступает с 2013 года. В прошлом сезоне Папастатопулос сыграл в 26 матчах немецкой Бундеслиги.
Папастатопулос: обдумаю своё будущее летом, очень хочу завоевать титул