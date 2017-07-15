«Ростов» объявил стартовый состав на первый матч сезона в РФПЛ. Соперником жёлто-синих станет «Урал». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш».
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачёв, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Эззатоллахи, Думбия, Могилевец, Маер, Дядюн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.