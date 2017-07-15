Стал известен стартовый состав «Урала» на матч с «Ростовом»

«Урал» объявил стартовый состав на первый матч сезона в РФПЛ. Соперником «шмелей» станет «Ростов». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш».
«Урал»: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Ароян, Павленко, Чантурия, Меркулов, Глушков, Фидлер, Коробов, Юсупов, Подоксёнов и Щербаков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.