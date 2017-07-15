Геркус — о Безбородове: в таких матчах ошибки случаются, но их нужно принимать

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 ДВ), а также рассказал о причинах, по которым игроки не прошли через «серебряный коридор».
«В матчах такого уровня ошибки, к сожалению, случаются, но это часть игры и их нужно принимать.
Почему игроки не прошли через «серебряный коридор»? С коридором произошла организационная неразбериха. Наши ребята были расстроены и не разобрались, с какой стороны подходить к подиуму. Им никто не подсказал», — цитирует Геркуса ТАСС.
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