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Рахимов: Гвардиола оставляет больше места для индивидуальной игры, чем Сарри

15 июля 2017, суббота. 14:28. Футбол

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от стажировки в «Наполи», который тренирует Маурицио Сарри.

«Я изучаю команды, которые хорошо играли в последние годы. У Сарри есть своя футбольная философия — быстрый атакующий футбол, давление, прессинг. Я люблю такой футбол, он является результатом большого количества повторений, выполняемых в процессе обучения, которые создают автоматизм.

Могу ли я сравнить Сарри с Гвардиолой? На мой взгляд, футбол Гвардиолы оставляет больше места для индивидуального мастерства, а у Сарри доминирует тактика во всех аспектах. Этот момент вообще является особенностью итальянской школы в целом», — цитирует Рахимова Iamnaples.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити Наполи Маурицио Сарри Рашид Рахимов Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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