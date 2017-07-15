Рахимов: Гвардиола оставляет больше места для индивидуальной игры, чем Сарри

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от стажировки в «Наполи», который тренирует Маурицио Сарри.
«Я изучаю команды, которые хорошо играли в последние годы. У Сарри есть своя футбольная философия — быстрый атакующий футбол, давление, прессинг. Я люблю такой футбол, он является результатом большого количества повторений, выполняемых в процессе обучения, которые создают автоматизм.
Могу ли я сравнить Сарри с Гвардиолой? На мой взгляд, футбол Гвардиолы оставляет больше места для индивидуального мастерства, а у Сарри доминирует тактика во всех аспектах. Этот момент вообще является особенностью итальянской школы в целом», — цитирует Рахимова Iamnaples.