«Арсенал» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс», забив трижды в первом тайме

Лондонский «Арсенал» в рамках предсезонного тура в Австралии провёл товарищеский матч с местной командой «Вестерн Сидней Уондерерс».
Подопечные Арсена Венгера добились победы со счётом 3:1. Все три мяча «канониры» забили в первом тайме — на 33-й минуте Оливье Жиру счёт открыл, через несколько минут отличился Аарон Рэмси, а в концовке тайма точным ударом отметился Мохамед Эль-Ненни. Во второй половине «Вестерн Сидней Уондерерс» один мяч отыграл — на 57-й минуте забил Стивен Луштица.
22 июля «Арсенал» сыграет в Пекине с «Челси».