«Уфа»: из-за замены самолета потеряли полтора часа, но на нас это не сказалось

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию со вчерашней задержкой вылета команды в Санкт-Петербург на матч первого тура РФПЛ с «Тосно». Вылет был намечен на 15:00 мск, но авиакомпания сообщила о технических неполадках в самолёте — у лайнера сбилась навигация. Уфимская команда ждала в аэропорту, когда ей предоставят другой самолёт.
«Самолёт был неисправен, но авиакомпания быстро среагировала. Произвели замену самолёта. Мы потеряли где-то около полутора часов, но на наших планах это не сказалось. Все мероприятия прошли в штатном режиме, него страшного не произошло», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
Матч «Тосно» — «Уфа» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 мск.