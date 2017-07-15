Агент Шуньича: в «Кубани» меня просто кинули

По словам хорватского футбольного агента Дражена Маркоты, «Кубань» не расплатилась с ним и его агентством после трансфера защитника Тони Шуньича в «Штутгарт» в 2015 году. Согласно документам, «Кубань» после продажи Шуньича за € 2,7 млн должна была выплатить агенту компенсацию в размере € 550 тыс., однако до сих пор этого не сделала. Более того, «Кубань» должна выплатить дополнительную сумму в размере € 326,150 в качестве процентов, причитающихся за каждый день просрочки.
«Я пытался связаться с генеральным директором клуба Валерием Стаценко и другими руководителями «Кубани», однако они либо игнорировали мои звонки, либо бросали трубку, когда я представлялся. Я даже написал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, но ответа не получил. Год назад удалось дозвониться до Андрея Коробки, тогда он сказал, что вопрос решается и скоро деньги будут выплачены, однако ситуация не изменилась. Также уведомлены о ситуации генеральный директор РФС Александр Алаев и президент РФПЛ Сергей Чебан. Помогает мне в этом адвокат Пьер Филиппо Капелло, сын Фабио Капелло.
Когда мы с тогдашним спортивным директором «Кубани» Сергеем Доронченко оформляли документы о трансфере Шуньича в «Штутгарт», я поверить не мог, что такое может случиться. Меня умоляли помочь с трансфером, «Кубани» нужны были деньги. Я рад, что мне удалось помочь «Кубани» и принести необходимые деньги, я уважал клуб, но теперь не могу иметь с ними дел. Меня просто кинули. В «Штутгарте» мне сказали: если «Кубань» согласится подписать договор, мы переведём твои отступные тебе сразу без перевода через «Кубань». В «Кубани» подписывать документ отказались, сказали, что переведут деньги, как поступит транш от «Штутгарта». Но когда это произошло, своих денег я так и не получил. Это чистый обман. У меня есть подозрение, что схема была провёрнута между Доронченко и бывшим руководством клуба», — сказал Маркота в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.