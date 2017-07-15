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«Боруссия» Д победила «Ураву Ред Даймондс», Гётце сыграл впервые с февраля

15 июля 2017, суббота. 15:07. Футбол

Дортмундская «Боруссия» в матче первого тура выставочного турнира «Джей-лига Ворлд Челлендж» обыграла японскую команду «Урава Ред Даймондс».

Встреча, прошедшая на стадионе в японском городе Сайтама, завершилась со счётом 3:2. Немецкая команда пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и выйти вперёд — в течение трёх минут дубль оформил Эмре Мор. На 85-й минуте «Урава Ред Даймондс» сравнял счёт, но на 88-й «Боруссия» вырвала победу — решающий гол забил Андре Шюррле.

На 62-й минуте у «Боруссии» на поле на замену вышел полузащитник Марио Гётце. В конце февраля врачи выявили у 25-летнего Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. Таким образом, в сегодняшнем матче состоялось возвращение хавбека.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Джей-лига Ворлд Челлендж. Джей-лига Ворлд Челлендж. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 13:10 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 – Короки – 24, 1:1 – Мор – 76, 1:2 – Мор – 79, 2:2 – Эндо – 85, 2:3 – Шюррле – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Марио Гётце товарищеские матчи Травмы — футбол Фото
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