Рубашко: Борис Ротенберг уделяет очень много времени «Динамо» СПб

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Рубашко отметил, что бизнесмен Борис Ротенберг принимает активное участие в жизни клуба.
«Борис Романович участвует во всех решениях клуба. Мы регулярно обсуждаем с ним дела. Естественно, ему это небезразлично. Он уделяет очень много времени команде. Он знает и понимает, какие у нас футболисты, какие трансферы в разработке. Созваниваемся с ним по мере необходимости. Он всегда на связи. Либо встречаемся, обсуждаем рабочие моменты.
Играть в РФПЛ пока не планируем. Сейчас наша задача — закрепиться в ФНЛ. Петербургское «Динамо» ещё будет долго существовать. Никто не скажет, насколько долго, но развитие клуба есть и планируется на многие годы вперед», — цитирует Рубашко «Фонтанка».