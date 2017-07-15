«Бордо» сделал предложение «Зениту» об аренде Хави Гарсии

«Бордо» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на L'Équipe, французский клуб сделал предложение об аренде 30-летнего испанского футболиста и теперь ожидает ответа от петербургского клуба.
Ранее испанские СМИ сообщали о том, что Хави Гарсия получил предложение от «Бетиса», желающего заключить с ним четырёхлетний контракт.
Напомним, что в «Зенит» воспитанник мадридского «Реала» перешёл из «Манчестер Сити» летом 2014 года.
Контракт Хави Гарсии с «Зенитом» истекает летом 2019 года.
Хави Гарсия: предложений от «Бордо» не было, я хочу остаться в «Зените»