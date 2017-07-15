Первый гол РФПЛ сезона-2017/18 забил Димитров с пенальти

Первый гол в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18 был забит с 11-метровой отметки.
В первом тайме матча между «Уралом» и «Ростовом» полузащитник Хорян Байрамян сыграл рукой в собственной штрафной, пытаясь прервать прострел Денисова Кулакова, и арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота команды с берегов Дона.
С точки на 41-й минуте был точен болгарский полузащитник екатеринбургской команды Николай Димитров.
Посмотреть эпизод можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ростов».