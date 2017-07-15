Аленичев: «Енисей» провёл неплохой матч с «Тюменью», но мы можем играть лучше

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) в матче 2-го тура ФНЛ.
«Хотелось бы поздравить ребят с победой и поблагодарить их за целеустремлённость, высочайшую самоотдачу, желание победить после проигранной первой игры в Санкт-Петербурге. Также хочу поздравить болельщиков «Енисея» — они молодцы. Немножко этот матч омрачили травмы. Насколько мне известно, повреждения Малояна и Васильева достаточно серьёзные, у Тена ушиб. В целом, считаю, провели неплохую игру, но можем играть лучше. Нужно прибавлять, видно, что первые 20-30 минут волновались, много потерь было необязательных, но смогли первыми забить очень нужный гол, потом последовал второй мяч. Во втором тайме стали играть по счёту. В целом вполне закономерная победа нашей команды», — цитирует Аленичева пресс-служба «Енисея».