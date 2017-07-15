Дуглас, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Васко да Гама» и молодёжной сборной Бразилии Дуглас продолжит карьеру в «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт английского клуба.
19-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое будет рассчитано на пять лет. Отмечается, что в ближайшие дни клуб сделает ещё одно заявление по поводу будущего Дугласа. Ранее бразильские СМИ сообщали, что трансфер обойдётся «МС» в € 13 млн плюс € 3 млн в зависимости от выступлений игрока, а сразу после перехода бразилец будет отдан в аренду испанской «Жироне».
Ранее телеканал SporTV сообщал о том, что Дуглас может перейти в «Спартак», который якобы присылал в адрес «Васко да Гама» официальный запрос о трансфере игрока.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Дуглас провёл за «Васко да Гама» 11 матчей и забил один гол.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Манчестер Сити».