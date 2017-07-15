«Халл» Слуцкого хочет арендовать у «Ливерпуля» 20-летнего полузащитника

«Халл Сити» ведёт переговоры с «Ливерпулем» о трансфере полузащитника Райана Кента. Команда, которой руководит российский специалист Леонид Слуцкий, хочет арендовать 20-летнего футболиста на один сезон, пишет Liverpool Echo.
Параллельно клубы ведут переговоры о переходе в «Ливерпуль» защитника «Халла» Эндрю Робертсона. «Тигры» надеются, что, если этот трансфер будет осуществлён, «красные» в ответ без затягивания переговоров отдадут им Кента на один сезон.
В минувшем сезоне молодой хавбек выступал на правах аренды за «Барнсли» и забил три мяча в 43 матчах Чемпионшипа.
«Ливерпуль» близок к трансферу защитника «Халла» Робертсона