КАМАЗ прошёл «Нефтехимик» в Кубке России, «Мордовия» вылетела из турнира

В Кубке России состоялись три матча стадии 1/256 финала. КАМАЗ на своём поле со счётом 1:0 обыграл «Нефтехимик» и вышел в 1/128 финала. Единственный гол командой из Набережных Челнов был забит на 20-й минуте.
«Мордовия» в Саранске со счётом 0:1 проиграла «Сызрани-2003» и вылетела из Кубка. Победный мяч гости забили за десять минут до конца основного времени встречи.
Ещё в одном матче 1/256 финала «Сокол» минимально одолел пензенский «Зенит» (1:0). Саратовская команда отличилась победным мячом на 70-й минуте.
Прямая видеотрансляция матча 1/256 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Нефтехимик»