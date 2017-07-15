«Урал» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча

В стартовом матче российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 в Екатеринбурге встречались «Урал» и «Ростов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
В конце первого тайма арбитр Сергей Лапочкин назначил в ворота «Ростова» пенальти за игру рукой в штрафной со стороны Хорена Байрамяна. 11-й метровый реализовал Николай Димитров. Отыграться гости сумели на 60-й минуте — последовал навес с углового, Александр Гацкан выиграл борьбу у двоих соперников и головой вколотил мяч под перекладину.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью