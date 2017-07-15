Дзагоев попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Анжи»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч первого тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Игра состоится в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, М. Фернандес, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо.
Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Макаров, Чернов, Миланов, Хосонов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.