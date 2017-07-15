Кучук: постараемся сохранить в «Ростове» традиции, которые заложил Бердыев

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче первого тура нового сезона РФПЛ и рассказал о травмах основных футболистов команды.
«Что случилось с Бухаровым и Ингасоном? Саша получил травму в стыке и попросил замену. Ингасон не смог продолжить игру после столкновения. Он хотел остаться на поле, но этого не стоит делать при таких травмах. Надеюсь, что скоро он будет в строю. Обстоятельства сказались на нашей игре. Мы потеряли замены, изменилась стратегия. Стали играть очень аккуратно.
Почему Макеева и Паршивлюка не было в заявке на матч? У Жени обострилась старая травма. Думаю, что он будет готов через одну-две недели. Что касается Сергея, надеюсь, он будет в строю ещё раньше. Оба игрока хорошие, они нас усилят. У «Урала» обстоятельства тоже внесли свои коррективы. На поле так и не вышли Ильин и Фидлер.
Команды построили игру на вязкой обороне. При такой защите есть опасность получить быструю атаку. По этой причине риск был сведён до минимума, игра строилась осторожно. Что касается активности, то с выходом Муссы мы прибавили в скорости. Появилось пространство, могли извлечь из этого выгоду. Но даже выпуская его, нужно было думать, выдержат ли остальные ребята концовку. Всё-таки у нас не было замен.
Очко есть очко, тем более на выезде. У нас задача – сформировать новую команду, которая будет конкурентоспособной. Любой команде с нами будет непросто. Футболистов приходится «докручивать» до готовности, но все традиции, которые заложил Курбан Бердыев, мы постараемся сохранить», — цитирует Кучука сайт «Ростова».