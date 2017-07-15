ЦСКА сообщил о датах матчей с АЕК в Лиге чемпионов

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о точных датах проведения матчей с греческим клубом АЕК в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
Первый матч пройдёт в Греции 25 июля, начало встречи – в 20:30 по московскому времени. Ответная игра в Москве состоится 2 августа, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
Победившая команда в противостоянии ЦСКА и АЕК выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 10 победителей этого раунда присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путёвки в групповой этап.