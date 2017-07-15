«Факел» — «Шинник»: матч приостанавливали из-за сильного града

Матч 2-го тура Футбольной национальной лиги между «Факелом» и «Шинником», который проходит в эти минуты в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов», приостанавливался в первом тайме из-за сильного града, сообщает пресс-служба ФНЛ.
На 16-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу хозяев судья остановил игру, и команды покинули поле. Делегат и инспектор матч приняли решение о возобновлении матча только спустя 17 минут. На тот момент над стадионом продолжал идти дождь, но его интенсивность снизилась.
«Шинник» успел отыграться в первом тайме, команды ушли на перерыв при счёте 1:1. Второй тайм матча проходит в эти минуты.