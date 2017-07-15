Гунько: «Спартак-2» проявил характер в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 2-го тура ФНЛ.
«Поздравляю ребят с победой, они показали неплохой футбол, но не без ошибок. Особенно ошибались в завершающей стадии, принимали неверные решения. Можно было забить больше и снять напряжение раньше. Ребята проявили характер. Мы проигрывали верховые единоборства, но план на игру выполнили.
Нам предстоят два выезда. Будем готовиться в обычном режиме, как и ко всем играм. Футболистов не много, но когда они объединены, их самоотдача и характер дают плоды и результат. Ребята будут прибавлять от матча к матчу.
Нимели сейчас востребован в первой команде. Леонтьев и Щербаков отыграли ровно первые 45 минут, их замены были запланированы изначально. Замена Пантелеева связана с повреждением, полученным в стыке с вратарём «Оренбурга», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.