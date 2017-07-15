«Балтика» и «Сибирь» не выявили победителя в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 0:0.
На 59-й минуте хозяева остались вдесятером из-за удаления украинского нападающего Александра Касьяна, однако новосибирская команда не сумела воспользоваться численным преимуществом.
В третьем туре нового сезона ФНЛ «Балтика», набравшая за два тура четыре очка, сыграет с «Оренбургом». «Сибири» (1 балл) предстоит встретиться с «Енисеем».
«Спартак-2» минимально обыграл «Оренбург», «Авангард» победил «Тамбов»