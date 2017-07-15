Слуцкий определился со стартовым составом на первый матч у руля «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий определился со стартовым составом на первый матч у руля английской команды. «Тигры» в контрольной встрече померятся силами с «Оксфорд Юнайтед», который выступает в третьем по силе дивизионе Англии.
«Халл»: Макгрегор, Эйна, Доусон, Кларк, Хенриксен, Клукас, Ленихан, Гросицки, Эвандро, Боуэн, Абель Эрнандес.
Контрольный матч между «Халлом» и «Оксфордом» начнётся в 20:30 мск.
Леонид Слуцкий стал главным тренером «Халла» в июне. До этого 46-летний специалист работал на посту наставника ЦСКА.
Слуцкий: сегодня у меня очень волнительный день — первый матч в «Халле»