Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Парфёнов: сейчас игроки «Тосно» сидят и переживают поражение от «Уфы»

15 июля 2017, суббота. 20:12. Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в дебютном в высшей лиге матче первого тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).

«Что не получилось? В начале было волнение, много ошибок при переходе из обороны в атаку. Сейчас ребята сидят, переживают. Вязкая игра, «Уфа» — организованная команда. Понятно, что моментов забить было не так много. Желание захлестнуло, не хватило хладнокровия в моментах.

Нуну? Считаю, пара Заболотный — Марков хорошо сыграла в атаке. На поле могут быть только 11 человек. Что касается Чернова, вы сами понимаете — взаимопонимание нужно улучшать. Он появился у нас только неделю назад. Ушедшего из клуба Милевского мы поблагодарили. Давайте говорить о тех игроках, которые сейчас в команде.

Каждый тренер скажет, что хочет усиления. У нас довольно ровный коллектив. Я доволен ребятами и их отношением к делу. Может быть, будет два приобретения, а может, не будет.

Думаете, я ставил задачу остаться в РФПЛ? Если так говорить, то ничего хорошего не будет. О медалях тоже не говорил. Нужно быть реалистами, мы адекватно оцениваем свои силы. Знаете, я начинал со второй лиги — тогда волнение было больше. Сюда вышли заслуженно, своим трудом. Будем работать, расти и прибавлять.
Тренировочное поле у нас на базе не успевают постелить. Пока будем заниматься в академии «Зенита». Будем ждать.

Сегодня не было равнодушия на поле, и это радует. Если бы мы даже сегодня победили, то мы бы пока не ощутили себя дома. Игроки тоже люди. Мы тут провели только одну тренировку. Игроки «Уфы», наверное, сыграли здесь больше. Нужно время. Это наша домашняя арена, нам приятно, что нас тут поддерживают. Помню ли свои матчи на «Петровском»? Конечно, все», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Парфёнов: в РФПЛ можно и нужно играть, у «Тосно» всё получится
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Тосно ФК Уфа Артём Милевский Дмитрий Парфёнов Никита Чернов
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
20:50 Арбитр из Крыма отказался обслуживать матч за Суперкубок Украины
20:42 Чернов: «Тосно» настраивается выигрывать в Премьер-Лиге каждый матч
20:35 Обляков: не могу сказать, что «Уфа» обыграла «Тосно» на классе
20:31 Васин забил первый в карьере гол за ЦСКА
20:21 Сакала: в «Спартаке-2» сказали, что успехи на ЧМ U20 нужно переносить на ФНЛ
20:19 «Бавария» в первом матче с Хамесом победила «Вердер» и выиграла Кубок Телеком
20:14 «Факел» сыграл вничью с «Шинником»
20:12 Парфёнов: сейчас игроки «Тосно» сидят и переживают поражение от «Уфы»
20:07 Слуцкий определился со стартовым составом на первый матч у руля «Халла»
19:57 Семак: не только я борюсь с ненормативной лексикой, но и депутаты Госдумы
19:54 «Балтика» и «Сибирь» не выявили победителя
19:53 Гунько: «Спартак-2» проявил характер в матче с «Оренбургом»
19:46 Семак: «Уфа» в матче со «Спартаком» будет играть на победу
19:41 Семак: Сысуев забил первым касанием — это мастерство футболиста
19:39 «Факел» — «Шинник»: матч приостанавливали из-за сильного града
19:34 Парфёнов: в РФПЛ можно и нужно играть, у «Тосно» всё получится
19:26 «Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»
19:23 «Волгарь» благодаря голу в концовке обыграл «Ротор-Волгоград»
19:05 ЦСКА сообщил о датах матчей с АЕК в Лиге чемпионов
19:05 Кучук: постараемся сохранить в «Ростове» традиции, которые заложил Бердыев
18:59 «Спартак-2» минимально обыграл «Оренбург», «Авангард» победил «Тамбов»
18:55 «Анжи» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА
18:51 Дзагоев попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Анжи»
18:48 Мутко посетил базу «Рубина»
18:46 Лебедев: ошибка судьи Безбородова подарила «Спартаку» гол и победу в Суперкубке
18:36 «Челси» объявил о переходе Бакайоко
18:35 Форвард «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу сообщил о предложении из «Спартака»
18:33 Терри назначен капитаном «Астон Виллы»
18:25 «Урал» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча
18:24 Деменко: «Ростов» закончит сезон в районе седьмого места
18:23 Ловчев: Черчесов был прав, не доверяя Алексею Миранчуку на Кубке конфедераций
18:15 И. Попов: «Спартак» должен был обыгрывать «Локомотив» ещё в основное время
18:08 КАМАЗ прошёл «Нефтехимик» в Кубке России, «Мордовия» вылетела из турнира
17:58 «Олимпиец» сыграл вничью с «Крыльями», Конюхов продлил рекордную сухую серию
17:54 Перед матчем «Тосно» — «Уфа» образовалась огромная очередь в кассы «Петровского»
17:48 Полузащитник «Милана» Бертолаччи вернулся в «Дженоа» на правах аренды
17:38 «Халл» Слуцкого хочет арендовать у «Ливерпуля» 20-летнего полузащитника
17:31 Мутко: не пойму, в каком моменте судья решил исход Суперкубка, просто играйте
17:23 Луческу может сменить Тудора в «Галатасарае», если клуб вылетит из Лиги Европы
17:14 Дуглас, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Манчестер Сити»
17:13 Аленичев: «Енисей» провёл неплохой матч с «Тюменью», но мы можем играть лучше
17:11 Г. Иванов: не поддерживаю видеоповторы, у судьи должно быть право на ошибку
17:11 Кучук: благодарен игрокам «Ростова» за то, что они не теряли чувство веры в себя
17:07 Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью
17:00 Тренер «Тюмени»: комментировать игру не буду, до поезда остаётся мало времени
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017