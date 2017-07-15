Парфёнов: сейчас игроки «Тосно» сидят и переживают поражение от «Уфы»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в дебютном в высшей лиге матче первого тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).
«Что не получилось? В начале было волнение, много ошибок при переходе из обороны в атаку. Сейчас ребята сидят, переживают. Вязкая игра, «Уфа» — организованная команда. Понятно, что моментов забить было не так много. Желание захлестнуло, не хватило хладнокровия в моментах.
Нуну? Считаю, пара Заболотный — Марков хорошо сыграла в атаке. На поле могут быть только 11 человек. Что касается Чернова, вы сами понимаете — взаимопонимание нужно улучшать. Он появился у нас только неделю назад. Ушедшего из клуба Милевского мы поблагодарили. Давайте говорить о тех игроках, которые сейчас в команде.
Каждый тренер скажет, что хочет усиления. У нас довольно ровный коллектив. Я доволен ребятами и их отношением к делу. Может быть, будет два приобретения, а может, не будет.
Думаете, я ставил задачу остаться в РФПЛ? Если так говорить, то ничего хорошего не будет. О медалях тоже не говорил. Нужно быть реалистами, мы адекватно оцениваем свои силы. Знаете, я начинал со второй лиги — тогда волнение было больше. Сюда вышли заслуженно, своим трудом. Будем работать, расти и прибавлять.
Тренировочное поле у нас на базе не успевают постелить. Пока будем заниматься в академии «Зенита». Будем ждать.
Сегодня не было равнодушия на поле, и это радует. Если бы мы даже сегодня победили, то мы бы пока не ощутили себя дома. Игроки тоже люди. Мы тут провели только одну тренировку. Игроки «Уфы», наверное, сыграли здесь больше. Нужно время. Это наша домашняя арена, нам приятно, что нас тут поддерживают. Помню ли свои матчи на «Петровском»? Конечно, все», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.