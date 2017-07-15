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Обляков: не могу сказать, что «Уфа» обыграла «Тосно» на классе

15 июля 2017, суббота. 20:35. Футбол

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в первом туре РФПЛ.

«Эмоции положительные, выиграли в родном городе, вдвойне приятно. Мне свело ногу, поэтому не смог продолжить матч. Расстроился, что не смог. Видимо, от усталости.

Второй сезон во взрослом футболе намного легче даётся. На предсезонке были интересные игры с командами из разных стран. Довольно сильные спарринг-партнёры, поэтому, думаю, мы хорошо подготовились к новому сезону.

Игру на «Крестовском» не считаю какой-то особенной. Нет разницы, где играть — на «Петровском» или там. Каждая игра – это что-то особенное. Я везде рад играть.

«Тосно» — хорошая команда. Не знаю, на что они претендуют в этом году, но всё в их ногах и руках. Не могу сказать, что «Уфа» выиграла на классе. Мы много работали. Первый тайм немного не удался, во втором вышли с другим настроением. Начали играть побыстрее. Победа закономерна.

Касаемо прихода Сергея Семака, не могу сравнить, что и как изменилось. Каждый тренер видит игру по-разному. Тут нельзя сравнивать.

«Зенит» на меня не выходил. Жизнь покажет, где смогу продолжить карьеру. Главное, играть», — передаёт слова воспитанника академии сине-бело-голубых корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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