Чернов: «Тосно» настраивается выигрывать в Премьер-Лиге каждый матч

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал поражение в матче первого тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).
«Сегодня чувствовал себя как дома. Была очень хорошая атмосфера, болельщики поддерживали. Это приятно. Думаю, благодаря тому что каждый кричал нам что-то хорошее, атмосфера располагала.
Не могу сказать, что результат несправедливый. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Если бы смогли реализовать, результат был бы другим. Но что есть, то есть.
У меня одна мотивация — выходить и помогать своей команде, без разницы, где я играю. Не было сложно перестраиваться после игр за «Зенит», никаких проблем не возникло.
«Тосно» — команда Премьер-Лиги. Не будем загадывать, где окажемся по окончании сезона. Мы настраиваемся выигрывать каждый матч. А уже в мае посмотрим, что будет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.