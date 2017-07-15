Заболотный: «Тосно» уже тренируется, как «Атлетико» и «Барса», всё в наших ногах

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение в матче первого тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).
«Мы владели преимуществом. Первые минуты были немного суетливыми. Потом раскрепостились, стали играть агрессивнее. К сожалению, пропустили гол, который оказался ключевым. Не смогли додавить соперника, подвела реализация.
У меня в конце второго тайма было несколько моментов, ещё есть над чем работать. Главное, моменты есть. Это был первый матч, он ещё ничего не значит. Дальше 29 туров.
На игру настраивались, как обычно. Не было испуганных лиц и мандража, что будем играть в Премьер-Лиге с «Уфой». Все ребята грамотно настроились и хорошо подошли к игре. Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне.
То, что я воспитанник ЦСКА и играл домашнюю игру на «Петровском», — ничего страшного. Здоровье позволяет играть – это главное.
Спасибо зрителям за тёплый приём. Мы не ожидали, что придёт столько болельщиков. Знаю, что приехали даже из Великого Новгорода, где мы раньше играли в ФНЛ. Очень приятно, что люди в Питере любят футбол, смотрят не только на «Зенит» и уделяют внимание второй команде из Санкт-Петербурга, это лестно всем игрокам.
Почему на форме «Тосно» на белом цвете появлялись зелёные полосы? Мы под «Барселону» косим немного. Президент сказал, что надо выходить на новый уровень, в Лигу чемпионов.
Что нужно, кроме формы, чтобы играть в Лиге чемпионов? Всё в наших ногах. Мы уже тренируемся, как «Атлетико» и «Барселона». Так что будем действовать в том же направлении. У нас хороший тренерский состав, все с опытом. Они передают нам знания, которые копили годами, выступая и работая в своих клубах.
О стопроцентной сыгранности пока не стоит говорить. Ещё не чувствуем до конца друг друга. Думаю, где-то процентов на 70 состав сыгран, дело за малым: продолжать так же работать и сыгрываться, воплотить это в голы и положительный результат», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.