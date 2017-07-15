«Химки» на выезде обыграли «Кубань»

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» на своём поле принимала «Химки». Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этом матче записал на свой счёт Илья Кузьмичёв, который отличился на 53-й минуте.
«Химки» набрали шесть очков по итогам двух туров ФНЛ, в активе «Кубани» остаётся три балла. В следующем туре «Химки» на своём поле сыграю с «Лучом-Энергией», а краснодарская команда на выезде встретится с «Волгарём». Обе встречи состоятся 22 июля.