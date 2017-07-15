«Челси» со счётом 8:2 разгромил «Фулхэм», Виллиан оформил хет-трик

«Челси» провёл первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Антонио Конте со счётом 8:2 разгромила соседей по Лондону — «Фулхэм», который выступает в Чемпионшипе.
В составе синих хет-триком отметился бывший полузащитник «Анжи» Виллиан, ещё по два мяча забили форварды Лоик Реми и Миши Батшуайи. Защитник Сесар Аспиликуэта забил и в свои, и в чужие ворота, также за «Фулхэм» отличился хавбек Стефан Йохансен.
Контрольный матч
«Челси» (Лондон, Англия) — «Фулхэм» (Лондон, Англия) — 8:2
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