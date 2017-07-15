Сборная Англии победила Португалию в финале ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы — 2017 U19, который проходил в Грузии, в финале сборная Англии обыграла команду Португалии. Встреча проходила на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе и завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.
Главные события матча пришлись на второй тайм. В составе англичан забитые мяч на свой счёт записали Исах Сулиман и Лукас Немча. Португальцы забили единственный мяч в результате автогола Дуджона Стерлинга. С 86-й минуты сборная Англии играла вдесятером после того, как Адетайо Эдун получил вторую жёлтую карточку.