Тарасов: только слепой не увидит, что Луис Адриано нарушал правила

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» Луисом Адриано во втором тайме матча за Суперкубок России. Бразилец после подката со стороны россиянина ударил того локтем в лицо, однако не получил вторую жёлтую карточку от арбитра Владислава Безбородова. В итоге «Спартак» выиграл в дополнительное время со счётом 2:1, а Адриано открыл счёт в матче.
«Думаю, там всё очевидно — это сто процентов вторая жёлтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному. Знаю, что иногда могу сыграть жёстко, поэтому специально пересмотрел тот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем.
Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку Адриано.
Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но «Спартак» мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака», поэтому говорить можно всё что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать", — цитирует Тарасова ТАСС.