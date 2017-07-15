Венгер: «Арсенал» не делал предложений по Мбаппе, он стоит больше £ 100 млн

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что лондонский клуб пытался приобрести 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
«Мы не делали никаких предложений по Мбаппе. Думаю, он останется в «Монако» ещё на сезон, всё идет к тому. Нам понятно лишь, что Мбаппе стоит больше £ 100 млн, а насчёт остального можете фантазировать, как вам захочется", — приводит слова Венгера L'Equipe.
Ранее сообщалось, что Венгер 14 июня встретился с Мбаппе и его семьёй и более трёх часов уговаривал футболиста перейти в стан «канониров».