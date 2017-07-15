Спаллетти: «Интеру» не нужны выдающиеся трансферы, чтобы бороться за топ-4

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выразил мнение, что команда не нуждается в топ-трансферах, чтобы бороться за попадание в первую четвёрку турнирной таблицы Серии А, но при этом подчеркнул, что усиливать состав необходимо.
«Спокоен по поводу обещания руководства об усилении состава. У нас были разговоры на эту тему. А если кто-то что-то обещает, он должен это выполнять. Уверен, усиления будут. Те два, три или четыре игрока, которые нужны команде, не обязательно должны быть топ-чемпионами, а могут просто заполнить вакантные места в нашем составе. У нас хорошая команда, которая ещё не использовала полностью свой потенциал. Новички могут помочь. «Интер» не нуждается в выдающихся трансферах, чтобы бороться за попадание в топ-4. Что касается продления контракта с Найнгголаном, это то, чем руководство занимается», — цитирует Спаллетти Football Italia.