«Тосно» — «Уфа» — 0:1. Видеообзор матча

«Тосно» в своём дебютном матче в российской Премьер-Лиге потерпел домашнее поражение от «Уфы». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол «Уфа» забила на 65-й минуте. Полузащитник Дмитрий Сысуев спустя минуту после выхода на замену получил передачу в чужой штрафной и точно пробил по воротам хозяев.
В следующем туре «Тосно» сыграет на выезде с «Краснодаром» (22 июля), а «Уфа» примет на своём стадионе «Спартак» (23 июля).
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
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