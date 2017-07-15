«Халл» в первом матче под руководством Слуцкого проиграл «Оксфорд Юнайтед»

«Халл Сити» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. Игра стала дебютной для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «тигров».
В составе «Оксфорда» дублем отметился нападающий Уэс Томас. На 75-й минуте форвард «Халла» Адама Диоманде отыграл один мяч, но уйти от поражения подопечные Слуцкого не сумели.
В следующем контрольном матче «Халл» 18 июля встретится с «Бристоль Роверс».
Контрольный матч
«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Оксфорд Юнайтед» (Оксфорд, Англия) — 1:2
Голы: Томас, 32 (0:1); Томас, 52 (0:2); Диоманде, 75 (1:2).