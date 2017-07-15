Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий спел песню «Катюша», стоя на стуле и используя при этом банан вместо микрофона. Видео с поющим тренером в своём «инстаграме» опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.
Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню в первые дни своего пребывания в новой команде. 46-летний российский специалист возглавил английский клуб этим летом, впервые в своей карьере встав у руля зарубежной команды.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
«Халл» в первом матче под руководством Слуцкого проиграл «Оксфорд Юнайтед»