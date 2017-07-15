Донецкий «Шахтёр» победил киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Донецкий «Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 2:0.
Дубль в составе «горняков» оформил нападающий Факундо Феррейра. На 8-й минуте аргентинец замкнул прострел Исмаили с левого фланга, а на 56-й минуте удвоил преимущество своей команды, вновь воспользовавшись передачей Исмаили. В концовке дончане остались вдесятером из-за удаления Тараса Степаненко, однако за оставшееся время киевляне не смогли отыграть хотя бы один мяч.
«Шахтёр» в 8-й раз выиграл Суперкубок Украины, донецкий клуб является рекордсменом по числу побед в этом мини-турнире. «Динамо» шесть раз завоёвывало Суперкубок.