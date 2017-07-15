Тарханов: «Урал» работает над переходом игрока-организатора

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после домашнего матча 1-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:1) сообщил, что клуб работает над приобретением футболиста, который будет организовывать игру в атаке.
«Ильин получил травму в последней товарищеской игре, но, наверное, к следующему матчу он уже будет готов. Сейчас Ильин и Портнягин выздоровеют. Ещё мы взяли хорошего и нестандартного Евсеева. Плюс работаем над селекцией, ищем ещё одного игрока в эту позицию. Интерес есть к одному футболисту, это организатор, как и Эрик Бикфалви. У нас и в прошлом году были проблемы в этой зоне. В плане обороны и старания хорошо играем, а вот в плане организации нужно уметь и создать, и самому забить», — сказал Тарханов на пресс-конференции.