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Тарханов: «Урал» работает над переходом игрока-организатора

15 июля 2017, суббота. 23:17. Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после домашнего матча 1-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:1) сообщил, что клуб работает над приобретением футболиста, который будет организовывать игру в атаке.

«Ильин получил травму в последней товарищеской игре, но, наверное, к следующему матчу он уже будет готов. Сейчас Ильин и Портнягин выздоровеют. Ещё мы взяли хорошего и нестандартного Евсеева. Плюс работаем над селекцией, ищем ещё одного игрока в эту позицию. Интерес есть к одному футболисту, это организатор, как и Эрик Бикфалви. У нас и в прошлом году были проблемы в этой зоне. В плане обороны и старания хорошо играем, а вот в плане организации нужно уметь и создать, и самому забить», — сказал Тарханов на пресс-конференции.

Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Урал Александр Тарханов Алексей Евсеев Владимир Ильин Игорь Портнягин Эрик Бикфалви
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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