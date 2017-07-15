Тихонов: «Крылья Советов» в матче с «Олимпийцем» играли безобразно

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о ничьей с «Олимпийцем» (0:0) в матче второго тура ФНЛ.
«В этом матче наша команда, безусловно, потеряла очки. Мы хотели сыграть в другой футбол, но не получилось. И соперник не позволил этого сделать, и в первый раз в этом сезоне мы вышли на искусственное поле, да ещё в такую жару.
Но не буду искать слова для оправданий. Команда сегодня играла плохо, я бы даже сказал безобразно. Было много невынужденных потерь при передачах, ведении мяча… Будем работать, разбираться. Надеюсь, что таких игр в нашем исполнении больше не будет", — цитирует Тихонова сайт ФНЛ.