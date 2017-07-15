Григорян: назначить Яковлева капитаном «Анжи» — моё решение

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сообщил, что он принял решение назначить капитаном команды полузащитника Павла Яковлева. Вице-капитанами махачкалинской команды в новом сезоне будут защитник Сергей Брызгалов и полузащитник Вадим Афонин.
«Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что также считает вся команда», — приводит слова Григоряна пресс-служба «Анжи».
В матче 1-го тура нового сезона российской Премьер-Лиги «Анжи» на выезде уступил ЦСКА со счётом 1:3.
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