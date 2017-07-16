Известный в прошлом болгарский форвард возглавил вторую команду «Валенсии»

Бывший нападающий сборной Болгарии Любослав Пенев стал новым главным тренером второй команды «Валенсии», которая выступает в третьем испанском дивизионе, сообщает официальный сайт клуба.
50-летний специалист ранее работал главным тренером в ряде клубов чемпионата Болгарии и возглавлял национальную команду этой страны с 2011 по 2014 год. В сезоне-2010/11 Пенев привёл «Литекс» к победе в чемпионате Болгарии.
Ранее наставник не работал в зарубежных клубах в качестве тренера, а во время игровой карьеры успел поиграть в нескольких испанских командах, включая «Валенсию», «Атлетико» и «Сельту». На счету Пенева 13 голов в 16 матчах за сборную Болгарии с 1987 по 1998 год.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Валенсии».