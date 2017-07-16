Билья прошёл медицинский осмотр в «Милане»

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья в субботу, 15 июля, прошёл медицинское обследование перед переходом в «Милан». Сегодня днём аргентинец будет представлен в качестве игрока россонери, пишет Football Italia.
«Милан» выложил в своём официальном «твиттере» видео с прибытием Бильи в расположение клуба.
По последним данным из итальянских СМИ, «Милан» отдал за 31-летнего хавбека € 17 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока.
В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.